Тимошенко вступиться за Міттала перед Семенюк

Кабінет міністрів України запропонує Фонду державного майна розглянути можливість відтермінувати виконання інвестиційних зобов’язань по приватизованих підприємствах гірничо-металургійного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час наради з керівниками підприємств ГМК.

«Уряд буде звертатись до Фонду, аби відстрочити внесення інвестицій», - повідомила прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше власник «Криворіжсталі» компанія ArcelorMittal звернулась до уряду з проханням розглянути можливість внесення змін до графіку виконання інвестзобов’язань у зв’язку з кризою.