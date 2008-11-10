Лідер ЄЦ впевнений, що дострокові парламентські вибори неминучі

Народний депутат, лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ впевнений, що дострокові парламентські вибори неминучі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Сьогодні для країни основним завданням є розв’язання економічної кризи. Саме це, на мою думку, стало основним фактором призупинення Віктором ЮЩЕНКО процедури дострокових виборів», – заявив лідер “Єдиного Центру”.

Проте, на думку І.КРІЛЯ, це не означає, що вибори не відбудуться. «Глава держави проявив політичну волю та дав парламентаріям ще один шанс. Проте з часу призупинення дії Указу парламент більше знаходився в режимі блокування трибуни, аніж продуктивної роботи. Прийняття одного Закону за тиждень сприймається деким ледь не за подвиг», - наголосив голова “Єдиного Центру”.

Як повідомив І.КРІЛЬ, такі дії вчергове підкреслюють наявність не лише економічної, але й політичної кризи. «Тому вибори, як засіб лікування парламенту, неминучі. Але час їх проведення коригується боротьбою з кризою, що для Президента є пріоритетом в існуючих умовах», - сказав голова “Єдиного Центру”.