Ющенко знову покликав до себе НУ-НС

Президент Віктор Ющенко проведе у понеділок о 17 годині робочу зустріч із представниками фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник не зміг уточнити, які саме питання розглядатимуться під час зустрічі, наголосивши, що такі зібрання "проводяться майже щопонеділка".