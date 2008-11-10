Ющенко знову покликав до себе НУ-НС
17:01, 10 листопада 2008Політика
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Мета зібрання поки невідома
Президент Віктор Ющенко проведе у понеділок о 17 годині робочу зустріч із представниками фракції "Наша Україна – Народна самооборона".
Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело.
Співрозмовник не зміг уточнити, які саме питання розглядатимуться під час зустрічі, наголосивши, що такі зібрання "проводяться майже щопонеділка".
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