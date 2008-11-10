Тимошенко пішла з засідання Кабміну заради поздоровлення

Країни «Великої сімки» (G7) зацікавлені в стабільному і процвітаючому розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Даніель КАРОН сьогодні під час зустрічі керівників дипломатичних місій країн «Великої сімки», акредитованих в Україні, з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

«Ми хотіли б привітати Україну з отриманням антикризової допомоги Міжнародного валютного фонду, керівництво якого успішно схвалило цей пакет. Це було успіхом тих політичних консультацій, які проводили керівництво МВФ, політичні лідери і керівництво Національного банку України. Всі вони об`єднали свої зусилля, щоб відреагувати на економічну кризу. Це означає можливий шлях, аби забезпечити процвітаючий і стабільний розвиток України. Ми всі цього хотіли б», - сказав Д.КАРОН.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО інформувала дипломатів про сьогоднішнє засідання уряду. «Зараз проходить засідання уряду, яке присвячене протидії фінансовій кризі. Це позачергове засідання, але я перервала свою участь у ньому, щоб провести зустріч з вами», - сказала глава українського уряду.

Прем`єр-міністр повідомила, що з готовністю зустріла звернення послів країн «Великої сімки» з проханням провести таку зустріч.