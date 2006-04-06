186 керівних ющенківців проголосували за ”троїстий союз”

Партія "Народний Союз Наша Україна" підтримала створення коаліції з Блоком Тимошенко і Соцпартією. Таке рішення було прийнято у середу на засіданні ради НСНУ, повідомили "Українській правді" учасники засідання.

Керівний орган НСНУ, який складається з 186 осіб, проголосував за проект протоколу про створення коаліції, який передбачає участь трьох сил – блоків Тимошенко, Наша Україна і СПУ.

На голосування ставилося, що протокол про коаліцію відкритий для підписання іншими силами, обраними до парламенту (Партія регіонів та КПУ), але це рішення не пройшло.

Ухвалений проект протоколу (повний текст дивіться нижче) передбачає, що три сили створюють "коаліцію демократичних сил" для реалізації "програми президента Віктора Ющенка".

Основний документ, ухвалений на раді НСНУ

Також рада НСНУ доручила Юрію Єханурову та Роману Безсмертному провести переговори з Тимошенко і Морозом щодо узгодження програми дій коаліції.

Рада НСНУ проголосувала і за проект програмних засад коаліції, який буде винесений на переговори з Тимошенко і Морозом.

Українська правда