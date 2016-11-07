Мер Одеси: Саакашвілі знав, що він тут тимчасова людина

Про це Труханов заявив, коментуючи "Сегодня.ua" відставку Саакашвілі.

"Що стосується мого конфлікту з ним, знаєте, ну з ким конфліктувати? Це людина, яка сама створює конфлікт. Він говорив про мене багато гидот, але як тільки на горизонті замаячив шанс провести в Одесі Євробачення, якщо треба буде, я вам покажу ці смс-ки, які його команда присилала мені... Він "наїхав" на аеропорт, а потім через місяць прийшов до мене і сказав, давайте будувати. Він так з пафосом оголошував про свою команду: Саша Боровик, Маша Гайдар... Де вони всі? Скажіть, що вони зробили? Нікого не залишилося. Я радий, що сьогодні настало прозріння. Це не моя справа, кого призначать, і хто виграє конкурс. Але я сподіваюся і мені б дуже хотілося, щоб чоловік, який пройде конкурс і буде призначений президентом, любив Одесу і наш регіон. По-друге, мені б хотілося, щоб це не була тимчасова людина", – сказав Труханов.

При цьому Труханов засумнівався в управлінських якостях Саакашвілі. "Людина не здатна ні управляти, практично нічого не здатна робити – це видно неозброєним оком з першого дня за системою його роботи, які він розставляє акценти, і він цього не приховував. На жаль, політична еліта, політичний бомонд, багато українців, в тому числі і в Києві, не вслухалися в його промови. Адже він не приховував, що він тимчасова людина (на посаді голови ОДА). А як може тимчасова людина добре ставитися і навести порядок, зробити реформи? У Грузії він їх 10 років робив, якщо робив. А прийшовши до мене на першу зустріч (після призначення він заявив, що тут тільки на рік, і мені треба тут за рік салют зробити. Мовляв, мені потрібно підсвітити будівлю, мені потрібно ще щось... Знаєте, зробити такий макіяж, а глибинно і системно інфраструктурні проекти він навіть не розглядав. І цього не приховував", – сказав мер Одеси.

За його оцінкою, Саакашвілі більше цікавить публічне відображення, а не суть процесів. "Ось він ставив експерименти і ми, на жаль, втратили два роки. І без того складна ситуація ще більше ускладнилася. Управління областю втрачено абсолютно. Що стосується його заяв (критики в адресу президента і його команди), ну що може сказати невдаха? Ну, він же ніколи не скаже: "Вибачте, я не впорався". Я, природно, як його опонент буду винен більше всіх. Тим не менш, у нас є реальні результати, які відображаються, а в нього нічого немає. Голосно закритий Центр адміністративних послуг. Я ж попереджав, що він не буде працювати. І ці смішні звички на трасі... У нас таке як він виконують депутати місцевого рівня. Знаєте, є такі люди, я їх називаю політичні "присоски". Ось він приміром дізнався, що буде робитися траса Одеса-Рені. Він поставив намет, знаючи, що ця траса буде робитися, і коли пішло фінансування (з бюджету), кажучи, що цього він домігся...", – сказав Труханов.

Нагадаємо, голова Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку у зв'язку з тим, що не бачить перспектив роботи на займаній посаді, проте не збирається припиняти боротьбу з корупціонерами в Україні.

Незадовго до цього Саакашвілі заявив, що не буде триматися за місце губернатора, при цьому назвав Труханова "бандитом" і висловив побоювання з приводу "захоплення" останнім влади у всій Одеській області.