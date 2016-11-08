Кремль поклав на США відповідальність за реанімацію відносин

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Настільки, наскільки наші партнери у Вашингтоні будуть готові зайнятися реанімацією наших відносин і виведенням відносин у режим взаємовигідного діалогу, діалогу, в ході якого враховуються взаємні інтереси», - сказав він, відповідаючи на запитання, наскільки можливе нове «перезавантаження» у відносинах між Москвою і Вашингтоном після виборів президента у США.

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За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін неодноразово говорив, що Росія зацікавлена у відносинах зі США.

«Ми будемо готові просунутися настільки у розвитку та відновленні цих відносин, наскільки будуть готові наші американські партнери», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, хто повинен зробити перший крок у відновленні відносин – Москва чи Вашингтон, – Пєсков сказав, що «тут важлива наявність політичної волі».

Водночас він зазначив, що наразі говорити про формат, який обере Путін для привітання нового президента США з перемогою на виборах, зарано, і закликав дочекатися результатів голосування.

«Існують різні формати, але вітальна телеграма найбільш поширена в дипломатичній практиці. Часто саме цього способу дотримуються. Я не можу сказати, який саме спосіб обере президент Путін», - сказав Пєсков.

При цьому він запевнив, що Росія стежить за виборами президента США так само, як і за іншими важливими міжнародними подіями.

«Ви бачите, що в Кремлі є власний порядок денний. Ми пильнуємо його, це головне. Безумовно, вибори президента США – це важлива подія, яку ми відстежуємо поряд з іншими міжнародними подіями», - сказав він.

Пєсков відмовився відповідати на запитання про те, чи готова Москва беззастережно визнати підсумки виборів у США.

«Я б залишив такі питання абсолютно без коментарів. Було б нерозумно коментувати поки вибори не відбулися – вони ще не пройшли, вони тільки почалися. Коли вони відбудуться, щось можна буде говорити», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є в Кремлі занепокоєність з приводу прозорості виборів.