У ВР через блокування трибуни і бійку оголошено перерву

У Верховній Раді через блокування депутатами БЮТ трибуни і бійку, що розпочалася у сесійній залі, оголошено перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутати БЮТ заблокували парламентську трибуну і намагались не дати можливості головуючому на засіданні першому віце-спікеру Адаму МАРТИНЮКУ поставити в цілому на голосування проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на природний газ для населення та пов’язане з цим подорожчання комунальних послуг.

Перед цим депутати ухвалили за основу відповідний проект, внесений Юлією ТИМОШЕНКО. За проголосувало 177 депутатів з 416, при необхідних 150.

Однак потім А.МАРТИНЮК постановив на голосування поправку, яка повністю змінила концепцію документу, а саме: замість запропонованого автором документу керівника комісії від опозиції Миколи СИВУЛЬСЬКОГО більшість проголосувала за представника від коаліції – комуністку Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ - 228 із 418.

Також більшість включила до цієї постанови пункт щодо перевірки обґрунтованості списання боргів ЄЕСУ, не дивлячись на те, що Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що всі суди України, в тому числі і Верховний Суд, підтвердили, що ніяких зловживань не було.

Також опозиція говорила про те, що проекти постанов про створення ТСК не можуть ухвалюватись спочатку за основу, а потім в цілому, тому що тим самим опозиція позбавляється права контролюючих функцій.

Депутат фракції БЮТ, член Комітету ВР з питань регламенту і депутатської етики Сергій САС зачитав статтю з Регламенту, в якій говориться про те, що проекти, які стосуються організаційних і контролюючих функцій парламенту, розглядаються за іншою процедурою, ніж всі законопроекти.

Перед цим, представляючи свій проект постанови, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у разі, якщо влада поставить все ж таки свого керівника (був зареєстрований альтернативний проект постанови, в якому і пропонувалось обрати А.АЛЕКСАНДРОВСЬКУ, але решта пунктів були ідентичними – УНІАН), це, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, означатиме, що владі є що приховувати, і опозиція правильно звернула увагу на зловживання в цій сфері.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні всім очевидно, що коаліція, нова влада «оголосила народу України тарифну війну». На її думку, завдання, яке перед собою ставила коаліція щодо об’єднання країни, виконано, оскільки сьогодні народ на Заході і на Сході, в Центрі і на Півдні однаково страждає від необґрунтованого підняття тарифів.

Вона вчергове наголосила, що немає нічого спільного між підвищенням ціни на російський газ і встановленням тарифів для населення України, оскільки Україна виробляє більше газу, ніж споживає населення.