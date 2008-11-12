Москаль подав до суду на шефа СБУ та його заступника

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ сьогодні подав позовні заяви до суду на в. о голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та його заступника Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це депутат заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами Г.МОСКАЛЯ, позови були подані до Шевченківського райсуду Києва після ряду звинувачень на його адресу з боку керівників СБУ про нібито скоєні ним правопорушення. Зокрема, це контрабанда автомобіля Lexus, незаконне отримання ділянки в Криму, а також володіння готелями в Чехії та Македонії.

«Я сьогодні звернувся до пана НАЛИВАЙЧЕНКА, Комітет з організованої злочинності та корупції готовий виїхати разом з працівниками СБУ в пошуках цих готелів, і якщо вони будуть знайдені, я даю слово, що там постійно будуть відпочивати працівники СБУ…», - зауважив народний депутат.

Г.МОСКАЛЬ також наголосив: «Я не оцінюю свою честь в одну гривню, тому я в першому і другому поданні на пана НАЛИВАЙЧЕНКА вказав компенсацію за моральний збиток по 200 тис. грн., а на пана ДУРДИНЦЯ, якщо він заступник, - 150 тис. за нанесення моральних збитків».

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що СБУ передала до Генеральної прокуратури України матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“За результатами дослідчої перевірки СБУ задокументовано корупційну діяльність народного депутата України Г.МОСКАЛЯ, пов’язану, насамперед, с порушенням закону про статус ветеранів війни”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснивши при цьому, що йдеться про незаконне надання документів “чиновникам або ж просто хабарникам”, які жодного відношення не мали до бойових дій, а тому не мали жодного права вважатися ветеранами.

Крім того, 11 листопада на позачерговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції заступник голови СБУ Т.ДУРДИНЕЦЬ заявив, що СБУ отримує звернення від громадських організацій та громадян щодо зловживань, вчинених Г.МОСКАЛЕМ на різних посадах.

За словами Т.ДУРДИНЦЯ, у цих зверненнях громадяни, зокрема, вказують на незаконне ввезення в Україну та легалізацію автомобіля «Лексус»; сприяння у незаконному виділенні одній з компаній земельної ділянки в Криму.

Крім того, автори звернень просять СБУ перевірити інформацію щодо причетності Г.МОСКАЛЯ до володіння готелями в Македонії та Чехії.

При цьому Т.ДУРДИНЕЦЬ зазначив, що Г.МОСКАЛЬ «ухиляється від контактів зі Службою безпеки» для надання пояснень щодо діяльності незаконно створеної комісії при Державному комітеті України у справах національностей та релігій з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій.