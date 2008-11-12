Ігор Гринів: Україна - на першому місці за загрозою дефолту

Нинішня економічна криза в Україні – не тільки “спеціальна українська”, а ще й помножена на світову. Й до цього призвели “конкретні помилки, яких припустилися в Україні”. Таку думку в інтерв’ю “Главреду” висловив Ігорь Гринів, нардеп від партії «Реформи і порядок». Серед головних, на думку політика, помилок: застарілі технології виробництва (перш за все у металугрії), програма енергозберігання, що закінчилася пустою балаканиною, надто завищена вартість українських компаній та політика Нацбанку, який зміцнював гривню, коли треба було скуповувати долари.

Нині “економічна криза в Україні є однією з найглибших у світі, - стверджує нардеп. - Чотири країни мають найгірші перспективи виходу з глобальної кризи. Україна наразі на першому місці за загрозою дефолту. Гроші, які виділяє нам Міжнародний валютний фонд, є рекордною сумою за всю історію існування Міжнародного валютного фонду. Це, здавалося б, дуже добре. Але, з іншого боку, коли такі ліки вживаються і в таких кількостях, то потрібно розуміти, що пацієнт швидше мертвий, ніж живий. Ми в реанімації. Але можемо одужати”.