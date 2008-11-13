Тимошенко: банківську систему необхідно рятувати в першу чергу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що стабілізація банківської системи є головною умовою подолання економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час позачергового пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України.

«Стабілізація банківської системи – це порятунок національної економіки, це порятунок кожної людини, тому що банківська система – це депозити людей, всі гроші господарюючих суб`єктів, тому банківську систему необхідно рятувати в першу чергу. Це найважливіше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що відновлення нормальної діяльності банків приведе до нормалізації діяльності всіх сфер економіки.

Ю.ТИМОШЕНКО також припустила, що українські банки зможуть або пролонгувати, або реструктуризувати свої зовнішні борги. «А держава є платоспроможною повністю», - наголосила глава уряду.