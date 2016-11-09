"Америко, коли ти збожеволіла?": українські політики та експерти прокоментували перемогу Трампа на виборах у США

На перемогу скандального Трампа вже відреагували українські експерти та політики.

Так, заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків заявив, що Україна буде співпрацювати з Дональдом Трампом. "Будемо працювати з Трампом", - наголосив він.

У свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що він продовжить курс підтримки України. "Вітаю американців з обранням нового глави держави, а новообраного президента США з перемогою на виборах. Хочу побажати американському народові успіху і процвітання, і сподіваюсь на те, що нова Адміністрація продовжить курс підтримки України", - написав Гройсман.

А заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко перед засіданням Кабінету міністрів у середу заявив, що відомство вважає важливим індикатором двосторонніх відносин подальші призначення в Адміністрації нового президента, включаючи посади державного секретаря, секретаря з безпеки і національного радника з питань безпеки.

"Треба зрозуміти, яким чином це (обрання Трампа - УНІАН) вплине (на двосторонні відносини - УНІАН). Але ми сподіваємося на багато стабілізуючих чинників, які є не тільки в американському суспільстві, а й взагалі в істеблішменті. І заяви, які робилися, я думаю, вони робилися задля (передвиборчої - УНІАН) кампанії. Дуже важливий індикатор, хто буде обраний державним секретарем, секретарем з безпеки, національним радником з питань безпеки. Ці речі будуть важливими як індикатор", - зазначив він.

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Крім того, колишній речник МЗС Василь Філіпчук наголосив, що тепер маємо жити у нових геополітичних реаліях. "Змінилися самі Сполучені Штати. Результати голосування - це простягнутий середній палець десь з глибин штату Колорадо старій американській еліті, яка зарвалась у своєму монопольному використанні влади у найпотужнішій країні світу. Так само, як це було з Брекзітом, вчорашнє голосування було на "за", а "проти", - переконаний він.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко висловив сподівання, що "всі реверанси кандидата в президенти Трампа в сторону Путіна - це було не більше, ніж передвиборна риторика".

А нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко переконаний, що перемога Дональда Трампа не допоможе Путіну і далі вести свою агресивну політику щодо України та інших країн. "Незважаючи на те, що Трамп став президентом США, його політика щодо агресивних дій Росії не зможе бути змінена одномоментно, оскільки американська Конституція і політична традиція не дає можливість президенту бути самодуром", - йдеться у його повідомленні.

Депутат Віктор Чумак вважає, що "на кожного Трампа завжди знайдеться свій МакКейн". Також він написав: "Боже, бережи Америку, а нам своє робить".

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов заявив, що перемога Трампа - це шанс очиститися від ілюзій, провести корекцію зовнішньої та внутрішньої політики, стати мудрішими і сильнішими, і головне - "відійти від ілюзій, що за нас хтось вирішить наші проблеми, ми самі маємо їх вирішувати".

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А от прес-секретар ГПУ Лариса Сарган, напевно, була вражена результатами виборів у США, оскільки написала: "Америко, коли ти збожеволіла?"

А от нардеп Мустафа Найєм провів паралелі між Трампом та Януковичем-втікачем: "Країна, яка пережила Віктора Януковича, переживе й Дональда Трампа. Якщо що, можемо поділитися досвідом".

Екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе вважає, що Дональд Трамп, "грубо кажучи, батогом відшмагав всіх "святих корів" американської політики".

А от депутат Ігор Луценко побачив позитивні перспективи для України в обранні Трампа президентом США: "В разі обрання Дональда Трампа президентом США питання надання летальної зброї на користь України може бути розблоковане та, ймовірно, буде запропоновано варіант продажу зброї з відстрочкою платежів".

Народний депутат Вікторія Сюмар, коментуючи результати виборів в Америці, порадила українцям "сподіватися лише на свої сили і не чекати допомоги від іноземних партнерів".

У свою чергу політолог Юрій Палійчук у своєму дописі розкритикував не Трампа, а українців: "Це не Штати зійшли з розуму. Це ви здуріли".