Лавринович відкрив засідання ВР
10:10, 13 листопада 2008Політика
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... і оголосив перерву
У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин для формування порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив головуючий на пленарному засіданні перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
Перед оголошенням перерви О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що необхідно вирішити питання щодо організації роботи ВР протягом усіх наступних пленарних тижнів та безпосередньо сьогодні.
О.ЛАВРИНОВИЧ звернувся до керівників фракцій з цього питання зібратися на нараду.
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