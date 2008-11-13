Лавринович відкрив засідання ВР

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин для формування порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив головуючий на пленарному засіданні перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Перед оголошенням перерви О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що необхідно вирішити питання щодо організації роботи ВР протягом усіх наступних пленарних тижнів та безпосередньо сьогодні.

О.ЛАВРИНОВИЧ звернувся до керівників фракцій з цього питання зібратися на нараду.