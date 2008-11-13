Депутати вже напрацювалися

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито. Наступне відбудеться у вівторок, 18 листопада, о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 243 народних депутатів з 421, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед оголошенням перерви головуючий перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що рішення про проведення наступного пленарного засідання у вівторок було узгоджене з представниками фракцій під час наради. Це пов’язано з тим, що до Верховної Ради від уряду надійшли законопроекти, що пов’язані з антикризовими заходами, і їх необхідно опрацювати.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що для кращої підготовки депутати мають працювати у комітетах та фракціях. «Це буде сприяти професійній підготовці тих проектів, які парламент має розглядати у відповідності з тими економічними умовами, що виникли», - сказав він.