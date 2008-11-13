Ющенко просить розібратися з суддею: «це є підкупна людина»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить з’їзд суддів обговорити дії судді Окружного адміністративного суду міста Києва Володимира КЕЛЕБЕРДИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в Києві перед делегатами IX з’їзду суддів України.

Зокрема, Президент нагадав, що він ухвалив указ і зупинив ряд постанов уряду, які не є конституційними, починаючи з призначення нового керівника Фонду держмайна України, який призначається виключно парламентом.

Однак, підкреслив В.ЮЩЕНКО, «суддя Окружного адміністративного суду міста Києва В.КЕЛЕБЕРДА рахує по-іншому, приймає до розгляду на предмет неконституційності указ Президента”. “Я піду, але я просив би вас обговорити це питання», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що в нього немає жодних можливостей вплинути на цього суддю, який працює і сьогодні, і який скасував указ Президента про дострокові вибори через «призму його неконституційності».

Президент вважає, що «це є підкупна людина, це є не професіонал, людина, яка ганьбить систему тільки через те, що він може реагувати на політичні провокації такого порядку».

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня суддя Окружного адміністративного суду Києва В.КЕЛЕБЕРДА на задоволення позову БЮТ призупинив дію указу Президента № 911/2008 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

12 жовтня Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду столиці В.КЕЛЕБЕРДИ.

За словами прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, кримінальну справу порушено у зв’язку з винесенням суддею завідомо неправдивої ухвали для забезпечення позову БЮТ.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).