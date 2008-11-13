НУ-НС платить Литвину тією ж монетою

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не підтримуватиме кандидатуру Володимира ЛИТВИНА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник керівника фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

“Як ми можемо голосувати за ЛИТВИНА, фракція якого голосувала за відставку нашого спікера, застосувавши абсолютно нелегітимну процедуру. Якою може бути наша позиція, якщо ми розуміємо, що відбулося вчора, – звичайно, негативною», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ і 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.

Після цього в парламенті був зареєстрований проект постанови про обрання В.ЛИТВИНА головою Верховної Ради України. Автор документа - народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Україна – Народна самооборона”).