Янукович розповів, як Ющенко двічі дзвонив йому з Варшави

На прохання журналістів Лідер опозиції Віктор Янукович прокоментував заяву Миколи Томенка про те, що звільнення Арсенія Яценюка відбулося в результаті домовленостей Віктора Януковича та Віктора Ющенка.

"Для мене нема різниці – Томенко, Тимошенко чи Ющенко. Вони всі – члени однієї команди. Однієї коаліції. Вони всі – наші опоненти.

Так, мені дзвонив Президент Ющенко з Варшави – два рази. І просив не ставити питання про звільнення Арсенія Яценюка з посади Голови Верховної Ради.

Я відповів – в умовах, коли в парламенті нема більшості – Арсеній Яценюк реально не здатний ефективно організувати роботу Верховної Ради. І до тієї економічної кризи, яку створив в країні Уряд Тимошенко, додається ще неефективна робота парламенту. А це ще більше погіршує загальну ситуацію.

Яценюк написав заяву про свою відставку після того, як остаточно розвалилася помаранчева коаліція. І він вчинив чесно. Фактично Яценюк зняв з себе відповідальність за неефективну роботу парламенту. А далі... Чи то Президент чи то Прем`єр-міністр підказали йому залишитися. І Арсеній Петрович залишився – в ролі підтанцьовки для Президента чи Прем`єр-міністра.

Ми як опозиція не маємо наміру танцювати під музику влади.

Ми розуміємо – формування будь-якого формату більшості в цьому парламенті – дуже проблематично. У нас є 222 голоси – це ПР, Блок Литвина і комуністи. Це основа. Хто ще з депутатів до нас приєднається – покаже час. Але я переконаний – така більшість зможе об`єднатися навколо виборів нового голови Верховної Ради. Серед кандидатів ми розглядаємо сьогодні Олександра Лавриновича, Володимира Литвина, Адама Мартинюка, Івана Плюща.

Ми зробимо спробу, можливо вже останню у цьому скликанні Верховної Ради, стабілізувати роботу парламенту. Я маю на це надію. На що я не маю жодної надії, так це на ефективну співпрацю з урядом, який сьогодні – незаконний і нелегітимний. Тому що нема коаліції, яку вони сформували, а вони все ще продовжують з усіх сил триматися за владні крісла.

Уряд не хоче чесно визнати свої помилки. Не хоче про них публічно сказати народу. Натомість уряд продовжує свою нищівну політику, розвалюючи економіку і погіршуючи життя громадян України.

Ми ще в липні цього року висловили своє ставлення до політики уряду Тимошенко і поставили тоді питання в парламенті про його відставку. Але нас не підтримали. З цього часу ситуація ще погіршилася, значно погіршилася в порівнянні з липнем-місяцем. І вихід є лише один – відставка нинішнього уряду.", цитує Януковича прес-служба ПР.