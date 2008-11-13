СБУ просить нардепа не заважати розслідуванню справи про розтрату

СБУ просить народного депутата Сергія ВАСИЛЕНКА (НУ-НС)не чинити перешкод слідчим діям при розслідування кримінальної справи за фактами розтрати бюджетних коштів посадовцями “Укрзалізниці”.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-центру Службию безпеки України.

Зокрема, за даними прес-центрі, СБУ розслідується кримінальна справа, яка була порушена 14 серпня 2008 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУ за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця».

Правоохоронці встановили, що, зокрема, у 2007 році одним із заступників генерального директора «Укрзалізниці» та його підлеглими спільно з представниками комерційних структур було впроваджено незаконну схему заволодіння державними коштами через подвійну оплату робіт з підвищення безпеки руху. На виконання злочинних намірів керівники державного підприємства зобов’язали залізниці України виділити додаткові фінансові ресурси та укласти з підконтрольними комерційними структурами угоди на виконання робіт, які на той час вже фактично були виконані та оплачені «Укрзалізницею». Отримані у такий спосіб кошти в сумі близько 7 млн. грн. переводились на рахунки фіктивних структур та привласнювались комерсантами, стверджують в СБУ.

При цьому у ході проведення процесуально-слідчих дій співробітники СБУ на виконання постанови про виїмку документів відвідали офіс одного з фігурантів кримінальної справи С. Проте, підкреслили у прес-центрі, “за цією адресою на дверях офісу гр-на С. несподівано з’явилась табличка «Офіс народного депутата України ВАСИЛЕНКА Сергія Володимировича», а працівники офісу відмовились відчиняти двері слідчим”.

Слідство у справі триває, а СБУ просить народного депутата не чинити перешкоди передбаченим законодавством слідчим діям.