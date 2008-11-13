ПР, КПУ та Блок Литвина приречені домовлятися з Ющенком - Томенко

Фракціям Партії регіонів, блоку Литвина і Комуністичної партії України у будь-якому випадку доведеться домовлятися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо нової кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

Про це сьогодні в інтерв’ю УНІАН заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За його словами, як і очікувалося, обрати нового голову ВР стало важче, ніж звільнити спікера. «Стало очевидним, що “спікеріада” протриває певний тривалий період», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що, не дивлячись на «невелику чисельність депутатів від Партії БАЛОГИ-ЮЩЕНКА «Єдиний центр», які брали участь у голосуванні за звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА, прийняття рішення стосовно обрання голови Верховної Ради знову перемістилося у Секретаріат Президента.

«Попри все, Партія регіонів, блок Литвина та КПУ не можуть створити коаліцію і набрати 226 голосів, і, отже, вони приречені домовлятися з Ющенко», - сказав М.ТОМЕНКО.

Депутат зауважив, що ініціатори відставки А.ЯЦЕНЮКА своїми діями суттєво підвищили статус Віктора ЮЩЕНКА як політичного гравця.

При цьому М.ТОМЕНКО вважає, що при визначенні кандидатури на посаду голови ВР ключовим для Президента буде не його біографія чи професійні здібності. «Ключовою буде позиція, що новий голова Верховної Ради зробить все, щоб слово імпічмент і пов’язані з цим законопроекти ніколи не були ухвалені у Верховній Раді VI скликання», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що сприйняв як політичну сенсацію заяву лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Президент двічі просив його не голосувати за відставку А.ЯЦЕНЮКА.

«Якщо виходити з принципової формальної логіки, то партія БАЛОГИ сьогодні вже керується Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а не Віктором ЮЩЕНКОМ», - сказав М.ТОМЕНКО.

Крім того, за його словами, Президенту було б логічно звертатися з таким проханням не до Партії регіонів, а до свого підлеглого Віктора БАЛОГИ, оскільки саме голоси депутатів від «Єдиного центру» (фракція НУ-НС) дозволили отримати позитивний результат під час голосування за звільнення А.ЯЦЕНЮКА.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що, якщо йти за логікою, то далі мусила б бути заява «Єдиного центру» про те, що вони перебувають у підпорядкуванні Партії регіонів, а це означає, що «із дня на день» Президент звільнить Віктора БАЛОГУ з посади глави Секретаріату Президента.