На бунт проти Ющенка Яценюк не піде - політолог

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що Арсеній ЯЦЕНЮК став «розмінною монетою» між Партією регіонів і Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Таку думку він висловив у коментарі кореспонденту УНІАН з приводу відставки голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, за словами В.НЕБОЖЕНКА, “ЯЦЕНЮК став своєрідною розмінною монетою між Партією регіонів і Президентом, що зміцнюються. Якщо ЯЦЕНЮК думає, що йому компенсують або головою Нацбанку, або прем`єр-міністром, то він глибоко помиляється». На думку політолога, в кращому разі А.ЯЦЕНЮК «одержить посаду першого заступника глави Секретаріату Президента при реконструйованому Секретаріаті. А це ще буде великою проблемою”.

Також політолог вважає, що питання про нового голову Верховної Ради швидко не вирішиться. «А ЯЦЕНЮКУ ще раз доведеться або довести свою необхідність, або намагатися бунтувати проти ЮЩЕНКА, - на що він не піде”, - додав В.НЕБОЖЕНКО.