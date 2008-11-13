Експерт думає, що на «психологічне відновлення» у Яценюка піде рік-два

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК є перспективним політиком, але повернеться у велику політику як самостійний гравець не “сьогодні” і “не завтра”.

Таку думку В.ФЕСЕНКО висловив в коментарі УНІАН.

Зокрема, коментуючи вчорашню відставку А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту і його подальших перспектив, В.ФЕСЕНКО зазначив, що екс-спікер “залишається перспективним політиком з власним рейтингом”.

“Звичайно, якщо виникне питання дострокових парламентських виборів, то А.ЯЦЕНЮК може взяти у них участь, хоча вже навряд чи у президентському блоці – в силу різних причин. Інше питання – чи встигне він сформувати власну політичну силу”, - зазначив політолог.

Експерт також висловив припущення, що будуть спроби переконувати А.ЯЦЕНЮКА взяти участь у наступних президентських виборах. “Але, думаю, він не готовий зараз до президентських перегонів – ні психологічно, ні політично, і реальних шансів нема”, - додав В.ФЕСЕНКО.

За його словами, зараз екс-спікер “буде вичікувати”. “Через рік-два, коли А.ЯЦЕНЮК трохи відновиться психологічно, можливо трохи наростить організаційні, фінансові, політичні “м’язи” – тоді, я думаю, що він повернеться в політику”, – сказав політолог.

При цьому експерт припустив, що А.ЯЦЕНЮК може “мріяти про прем’єрську посаду”, яка “йому ближче”. “Але зараз, в найближчій перспективі він, звичайно, не може на неї претендувати в силу багатьох причин. Просто у нього немає відповідного політичного ресурсу, який би йому дозволив це зробити”, – вважає В.ФЕСЕНКО.

Проте після президентських виборів, на думку політолога, ситуація може змінитися, і в залежності від нової політичної кон’юнктури, від того – хто переможе на президентських виборах, від того, чи буде тривати попит на нові політичні і демократичні сили, - тоді у А.ЯЦЕНЮКА можуть з’явитися певні шанси на те, щоб повернутися у велику політику як самостійному гравцю. “Але думаю, що якщо це і відбудеться, то лише після президентських виборів”, - підкреслив В.ФЕСЕНКО.

При цьому експерт вважає, що А.ЯЦЕНЮК все ж таки буде формувати власну політичну силу, а це потребує часу. “Тому, скоріш за все, як самостійний гравець він буде грати трохи пізніше, у будь-якому разі – не в найближчий рік”, - переконаний політолог. Водночас він не виключає “швидкий старт”, але зауважує, що сьогодні екс-спікер не є настільки самостійним і ресурсно-потужним, щоб конкурувати з іншими провідними політичними силами.

“У нього є певні шанси, наприклад, подолати виборчий бар’єр завдяки власному рейтингу, який і є його головним ресурсом. Цей рейтинг значно поступається, звичайно, і Юлії ТИМОШЕНКО і Віктору ЯНУКОВИЧУ, але він входить до першої п’ятірки найбільш рейтингових політиків України, і зараз у “першій лізі” за особистим рейтингом може конкурувати з Володимиром ЛИТВИНИМ або з Петром СИМОНЕНКОМ. Однак у нього немає таких організаційних структур, як в Блоці Литвина, чи в комуністів. І це завдання А.ЯЦЕНЮКУ ще треба зробити. Ось на це йому й потрібен певний час”, - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Тому, на думку експерта, поки що А.ЯЦЕНЮК перспективний політик із певним потенціалом, який ще треба реалізувати.

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Відповідаючи на запитання, чим він займеться після своєї відставки, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що він буде продовжувати формувати свою політичну силу. При цьому колишній голова ВР запевнив, що «його пішли, щоб він повернувся, але вже не сюди».