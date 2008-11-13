Черномирдіна образив тон заяви українського МЗС

Посольство РФ в Україні здивоване «грубим, образливим тоном заяви міністерства закордонних справ України від 13 листопада 2008 року щодо участі в запланованій презентації документального фільму («Війна 08.08.08. Мистецтво зради», що розповідає про нещодавні події в Південній Осетії) Посла Росії Віктора Черномирдіна і співробітників російського Посольства».

«Дії Української Сторони явно суперечать загальноприйнятим демократичним нормам в частині свободи розповсюдження інформації», - стверджується в заяві для ЗМІ посольства РФ в Україні.

Тепер Посольство РФ чекає «обгрунтованих роз`яснень» Києва про причини «такої безпрецедентної протидії демонстрації згаданого фільму, не відповідні принципам стратегічного партнерства і добросусідства, зафіксованим в російсько-українських двосторонніх договорах і угодах».

У посольстві нагадали, що 12 листопада «українські власті перешкодили прем`єрному показу в Києві російського документального фільму». Також в заяві посольства спростовуються «голослівні звинувачення Української Сторони відносно змісту фільму «Війна 08.08.08. Мистецтво зради», розміщеної в мережі Інтернет.