Партія регіонів представила свій «план порятунку України»

Учора на засіданні Опозиційного уряду міністр фінансів цього уряду Микола АЗАРОВ представив пакет комплексних заходів з подолання кризи.

Про це повідомила УНІАН прес-служба народного депутата України Миколи АЗАРОВА.

Згідно з повідомленням, він зазначив, що Опозиційний уряд узяв на себе відповідальність запропонувати країні план виходу з кризи, оскільки чинний уряд демонструє розгубленість і нездатність швидко і точно реагувати на розгортання негативних явищ.

«Уряд і фракція Блоку Юлії Тимошенко обдурили людей, заявляючи, що вже підготували 25 антикризових законів. Досі у Верховній Раді України не зареєстрований жоден законопроект з обіцяного пакета», - підкреслив депутат-регіонал.

Розроблений під керівництвом М.АЗАРОВА пакет законопроектів з подолання кризи є результатом послідовної роботи народних депутатів, членів парламентської фракції Партії регіонів, починаючи з 23 вересня, коли регіонали висунули основні антикризові ідеї, сформулювали для суспільства ідеологію дій у кризовій ситуації, йдеться в повідомленні прес-служби.

М.АЗАРОВ зазначив, що законопроекти розраховані на певний період і на чітко певний результат. З нормалізацією ситуації дія антикризових заходів вичерпуватиметься.

Міністр фінансів Опозиційного уряду сказав також, що насамперед законопроекти спрямовані на соціальний захист людей і на захист вітчизняного виробника.

Пропонується законодавчо обмежити можливість банків підвищувати ставки за раніше виданими кредитами, продовжити термін дії житлових чеків для приватизації державного житлового фонду наступного року, збільшити податкову соціальну пільгу (не оподатковуваний податками мінімум доходів) для самотніх матерів, для багатодітних сімей і сімей, які утримують дітей-інвалідів, а також для постраждалих від чорнобильської катастрофи і ще для деяких соціально уразливих категорій населення.

«Ми пропонуємо законодавчо закріпити тимчасові заходи з тарифного захисту внутрішнього ринку, з поліпшення сальдо зовнішньоторговельного балансу наступного року мінімум на 10 мільярдів доларів, - заявив М.АЗАРОВ.- Ми пропонуємо активну державну політику допомоги українським підприємствам на зовнішніх ринках і лояльну кредитну політику для експортерів.

Пакет також містить законодавчі акти, які забезпечать ефективне регулювання цінової і тарифної політики державних монополій. Передбачається до 20% скоротити податок на прибуток для тих, хто інвестує частину прибутку в придбання нового устаткування і технологій, надання інвестиційний-інноваційного податкового кредиту.

До антикризового плану Партії регіонів на сьогодні увійшло 15 законопроектів. Є серед них й такий, який обмежує роздування зарплат чиновників. Оскільки базою нарахувань у цій сфері є посадовий оклад прем`єр-міністра, запропоновано обмежити розмір цього окладу 15 прожитковими мінімумами для працездатних осіб – тобто, на сьогодні 10036 гривень».

М. АЗАРОВ підкреслив, що Опозиційний уряд готовий широко і відкрито обговорювати всі законопроекти, що увійшли до антикризового пакета, підготовлені членами парламентської фракції Партії регіонів, тим самим покращуючи їх. Але головне – якомога швидше розпочати процес прийняття цих документів у парламенті.