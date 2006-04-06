Пропозиція ”Нашої України” БЮТу не підходить

Член БЮТ Терьохін вважає неприйнятною пропозицію “Нашої України” щодо створення коаліції

16-й номер виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко Сергій ТЕРЬОХІН вважає неприйнятною пропозицію “Нашої України” щодо створення коаліції. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора ввечері в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

“Ця пропозиція повертає нас на два місяці назад”, - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня перший номер списку блоку “Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ та керівник виборчої кампанії блоку Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зустрілися з Ю.ТИМОШЕНКО і передали їй свій проект коаліційної угоди.

3 квітня такий проект був переданий і лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ, який також розкритикував його.