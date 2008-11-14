Коновалюк хоче очної ставки з Ющенком на допиті в СБУ

Народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК вважає за доцільне, щоб наступний свій допит в СБУ в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом розголошування держтаємниці у зв`язку з постачаннями Україною зброї іноземним державам, був проведений спільно з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам після допиту слідчим СБУ.

«Я думаю, що черговий допит, який буде або узгоджений, або призначений, я вже тоді хотів би провести разом з чинним Президентом України ЮЩЕНКОМ», - сказав В.КОНОВАЛЮК. При цьому він пояснив, що тимчасова слідча комісія ВР, яку він очолює, не раз зверталася до глави держави з проханням дати можливість зустрітися і поставити «ті запитання, які є в нашої слідчої комісії». «Досі ніякої відповіді немає», - підкреслив В.КОНОВАЛЮК.

У той же час він зазначив, що прийшов для дачі свідчень в СБУ добровільно, без будь-яких повісток.

Разом з тим, народний депутат висловив думку, що СБУ «замість того, щоб серйозно вивчити зміст документів, які свідчать про зловживання і серйозну шкоду, завдану обороноздатності країни, українським Збройним Силам і в цілому національній безпеці. СБУ перешкоджає різними діями тій діяльності, яку веде слідча комісія парламенту». У контексті сказаного В.КОНОВАЛЮК уточнив, що комісія, яку він очолює, не розслідує, чи мала право Україна постачати Грузії зброю. «Ми розслідували тільки те, що стосується величезної шкоди, завданій обороноздатності, тих фінансових зловживань, які були виявлені комісією», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Служба безпеки України офіційно заявила, що в основу проанонсованого народним депутатом України В.КОНОВАЛЮКОМ за сприяння посольства Росії так званого відеосюжету про військовий конфлікт на території Грузії покладені неправдиві відомості від російського інтернет-видання Россия.ру.

Як підкреслює СБУ, твердження про нібито участь громадян України в російський-грузинському конфлікті, які сфабриковані правоохоронними органами і спецслужбами Російської Федерації, вже давно спростовані міжнародними експертами і міжнародними організаціями.

З метою попередження скоєння злочину В.КОНОВАЛЮКОМ на шкоду національній безпеці України Служба безпеки відповідно до статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" офіційно попередила В.КОНОВАЛЮКА про відповідальність.

Також 12 листопада слідчим СБУ був викликаний на допит громадянин України В.КОНОВАЛЮК за кримінальними справами, одержаними за фактами просочування секретної інформації, яка представляє державну таємницю, за статтею 328 Кримінального кодексу України.