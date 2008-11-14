Треба забути про коаліцію - експерт

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що в нинішніх умовах відставка уряду «теоретично можлива», але нереальна через відсутність парламентської коаліції, котра могла б сформувати новий склад Кабінету міністрів.

Таку думку В. КАРАСЬОВ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Відставка уряду теоретично можлива. Але проблема не в тому, щоб відправити цей уряд у відставку. Проблема в тому, як сформувати інший уряд. Це буде проблемою», - сказав В.КАРАСЬОВ.

У той же час політолог вважає, що зараз в уряді необхідно провести кадрові зміни. «Можливо, сьогодні необхідно відновити уряд, зробити нові кадрові ін`єкції. Але вивести Україну з кризи не може сам по собі ні уряд, ні Президент, ні парламент. Це мають бути тільки консолідовані зусилля всього політичного класу. Це до речі, іспит на те, чи існує в Україні політичний клас, відповідальний за стратегічну сферу в державі», - додав він.

При цьому, на його думку, політичні сили в парламенті повинні на деякий час забути про коаліцію. «Потрібно, щоб сьогодні запрацювали всі. Що таке уряд у цій ситуації? На певний час необхідно забути про коаліцію. І це не просто констатація факту, а й порада, тому що ці зациклення на коаліції заведуть у безвихідь нинішню ситуацію – і в парламенті, і в політиці», - вважає В. КАРАСЬОВ.

Політолог також виключив можливість створення коаліції між фракціями Партії регіонів і НУНС. «Партія регіонів і «Наша Україна» просто не будуть в одній коаліції. Створення такої коаліції означає для цих політичних сил ризикувати певним політичним реноме і політичними принципами. Навіщо це робити? Тим паче, що у НУНС не має послідовної фракційної суб’єктності. Найімовірніше - ситуативні альянси і одноразова більшість. Парламент працюватиме не в режимі коаліційної більшості, а в режимі законодавчої більшості. Різниця не велика – і в тому, і в другому випадку на виході мають бути закони», - пояснив він.

«Якщо немає нової коаліції, то питання уряду теж не вирішується. Якщо немає коаліції - продовжує існувати старий уряд», - резюмував політолог В. КАРАСЬОВ.