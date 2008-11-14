Регіонал скаржиться: його перед ефіром дресирувала Герман, та кулаком стукала

Депутат фракції Партії регіонів Василь Грицак наполягає на тому, що його соратниця Ганна Герман обмежує свободу слова в межах партії.

Так Грицак прокоментував заяву Герман, яка спростувала слова цього депутата, що вона нібито дзвонила йому під час радіоефіру з вимогою не критикувати президента Віктора Ющенка.

Грицак заявив, що може надати роздруківи дзвінків мобільного телефону, які підтверджують, що Герман телефонувала йому прямо під час ефіру.

"До речі, це був не один випадок. Герман вчила мене і кулаком стукала по столу саме в цей день ефіру. А до того, під час виборчої кампанії, я також давав інтерв’ю, і вона мені теж давала вказівки", - згадав він.

Грицак заявив, що Герман і Сергій Льовочкін особисто впливають на те, яких депутатів запрошують на телеефіри.

"Одного разу мене запросили, але через деякий час потелефонував редактор випуску і пояснив: "Вибачте, дзвонила пані Герман і сказала, що хай краще виступає інший депутат". Одного разу мене міняли на Юрія Мірошниченка, іншого – на Інну Богословську", - розповів Грицак.

Він також заявив, що у нього з Герман "не було ніякого конфлікту" навколо приміщення інституту "Республіка", де зараз розташовується громадська приймальна депутата Грицака.

"Пані Герман всупереч діючому законодавству, всупереч рішенню декількох судів, які вступили в силу, намагалась підтримати інститут "Республіка", пана Чемериса, різні націоналістичні організації, як то УНСО, чи то "Потяг", чи то "Порив", чи щось таке", - сказав він.

"Вона мені сказала, що "я цих хлопців підтримувала під час акції "Україна без Кучми", це нормальні хлопці, не потрібно з ними псувати стосунки, вони нам стануть в пригоді", - переповів Грицак слова, нібито сказані Герман.

За його словами, на зауваження, що ці люди "паплюжать партію, її лідера Віктора Януковича, не підтримують її програмних принципів" Герман сказала йому, що "це не твоє діло, ти туди вмішуватись не повинен, якщо ти не відійдеш від цього приміщення, у тебе будуть проблеми із лідером і в тебе будуть проблеми із багатьма членами партії".

Українська правда