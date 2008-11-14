У Тимошенко підозрюють Балогу у змові з роботодавцями

Секретаріат Президента України перешкоджає діалогу профспілок і працедавців.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА повідомила журналістам, що відсутність представників Федерації працедавців України в роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради пояснюється тим, що «працедавці пішли на поводі у БАЛОГИ (Віктор БАЛОГА - глава Секретаріату Президента України - УНІАН) в тому, щоб проігнорувати таку нараду, на якій буде і прем`єр-міністр, і на якій розв`язуватимуться життєво важливі питання».

«Я розглядаю в цьому якусь змову між Банківською і працедавцями» - сказала міністр.

На думку Л.ДЕНІСОВОЇ, сьогодні трудящі фактично стали заручниками «конфлікту Президента і прем`єра».

Вона вважає, що сьогодні в найкоротші терміни необхідно провести спільний діалог представників профспілок і працедавців для того, щоб уникнути масових звільнень, забезпечити дотримання прав трудящих, не допустити зупинки підприємств, «розв`язати проблеми країни і проблеми людини праці».

Як повідомляв УНІАН, Федерація працедавців України розповсюдила заяву, в якій зазначалося, що представники ФРУ не брали участі в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президенті України (відбулася 12 листопада) через неучасть в її роботі Президента.

Також у заяві ФРУ зазначалося, що 11 листопада сторона працедавців одержала лист від керівництва Секретаріату Президента, в якому запропоновано перенести засідання Нацради. У листі наголошувалося, що рекомендації, передбачені в проекті рішення Національної ради, який надійшов до СП тільки 11 листопада, містять широкий спектр питань і потребують детального попереднього опрацювання, а тому “поспішність в проведенні цих зборів може негативно вплинути на якість ухваленого рішення”.