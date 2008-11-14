Путін: Україна і Росія мають узгоджено діяти в умовах світової кризи

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН переконаний, що Україна і Росія мають узгоджено діяти в умовах впливу світової фінансової кризи, оскільки ступінь кооперації підприємств двох країн достатньо великий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що дуже радий, що йому вдалося зустрітися сьогодні зі своєю колегою з України і обговорити двосторонні економічні відносини в сьогоднішніх умовах впливу кризи.

“Завершується рік, і всі ми живемо в непростих умовах, пов`язаних зі світовою фінансовою кризою. Багато наших підприємств у прямому розумінні цього слова один від одного залежать, глибина і ступінь кооперації дуже велика і в сьогоднішніх умовах, звичайно, як ніколи нам потрібні узгоджені дії”, - сказав В.ПУТІН, зазначивши, що у нього разом з прем`єр-міністром України є достатньо тем для розмови. Зокрема, це і енергетична сфера, а також співпраця в галузі високих технологій.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО також позитивно оцінила можливість обговорити на сьогоднішньому засіданні ради глав урядів СНД економічні питання, що викликають труднощі у зв`язку з впливом світової фінансової кризи, а також поділитися досвідом щодо протидії негативним впливам кризи.

“Я думаю, що сьогодні обмін цим досвідом, результатами, які одержані внаслідок певних дій урядів, це було важливо, тому що кожний з нас виніс з цієї зустрічі свої рецепти щодо боротьби зі світовою фінансовою кризою на території своїх країн”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що досвід Росії в цьому напрямі дуже цікавий. Досвід роботи Росії, зокрема, в банківському секторі для України дуже цікавий.

“Я думаю, що ми в Україні будемо цей досвід обов`язково застосовувати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.