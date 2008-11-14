Грач назвав роковини Голодомору шабашем і підтримав Медведєва

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ правильно зробив, відмовившись приїхати до Києва на заходи пам`яті жертв Голодомору, вважає лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ.

Як ідеться в переданому УНІАН коментарі Л.ГРАЧА, на його думку Президент України Віктор ЮЩЕНКО «фальсифікацію історичних фактів радянського періоду» використовує «як інструменти для вибудовування цинічно-витонченої русофобської політики». «Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ правильно зробив, відмовившись брати участь у шабаші з нагоди роковин Голодомору, ініційованому Президентом України. Відмова Президента Росії в прибутті в Україну є не просто ляпасом самому В.ЮЩЕНКУ, який проявив край нешанобливе ставлення, запрошуючи російського Президента на такій шабаш, знаючи наперед позицію влади Росії щодо до так званого уявного геноциду проти українського народу. Відмова Д.МЕДВЕДЄВА - це є і сигнал українському суспільству, щоб воно уважно подивилося на своїх керманичів, які ведуть його явно не в ту сторону, ведуть на протиборство з Росією практично в усіх сферах, перетворюючи це на державну ідеологію», - сказав Л.ГРАЧ.

Комуніст зазначив, що своєю відмовою російський Президент нагадав главі Української держави «прописні істини». «Треба об`єктивно ставитися до свого історичного минулого і давати відповідні політичні оцінки кожному історичному періоду, в даному разі періоду 30-х років», - сказав він.

«Голод був не тільки в Україні, а й на території Російської Федерації, і свідчать про це мільйони очевидців, чиї спогади запротокольовані в архівах, до яких є вільний доступ. Цим спекулювати не можна, а тим паче перетворювати на приниження народів, зіставляючи їх один з одним», - підкреслив Л.ГРАЧ.

Комуніст зазначив важливість того, що Д.МЕДВЕДЄВ «дав ясну аргументацію своїй відмові, не пішов шляхом дипломатичної ухильності, а означив принципову позицію Кремля і всього російського народу до проблеми геноциду-голодомору».

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ заявляє, що в Україні голод початку 1930-х років використовується для досягнення скороминущої кон`юнктурної політичної мети і відмовляється взяти участь у заходах з нагоди 75-ї річниці Голодомору, що відзначається в Україні.