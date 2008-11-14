Черновецький: у Києві все класно, у нас - жодних проблем

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав згоду заступнику голови КМДА Віталію ЖУРАВСЬКОМУ на об`єднання Християнсько-демократичної партії і Християнсько-ліберальної партії в єдиний виборчий блок імені Леоніда Черновецького.

Як передає кореспондент УНІАН, таку відповідь на звернення В.ЖУРАВСЬКОГО до київського міського голови сьогодні на брифінгу дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Сьогодні прийняте рішення про перейменування його (В.Журавського) блоку в Блок Леоніда Черновецького», - сказав мер Києва, додавши при цьому, що, на його думку, це «логічно, нормально і справедливо, оскільки ми готуємося до виборів до парламенту. Ми вирішили зміцнити свій християнський союз», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши при цьому: «Я думаю це добре для жителів Києва, Житомира, Житомирської області і для всієї України».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він і В.ЖУРАВСЬКИЙ сьогодні для юридичного оформлення заяви депутатів фракції В.Журавського і депутатів місцевих рад Житомирської області підпишуть усі необхідні документи.

«Мені приємно, що в мою команду приходять нова класна молодь, яка готова зміцнити команду», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Кажучи про справи в Києві, мер сказав: «У Києві все класно, у нас жодних проблем, я і Віталій Станіславович (ЖУРАВСЬКИЙ – УНІАН) тримаємо руку на пульсі всього, що відбувається (в Києві). У нас немає проблем ні з газом, ні з транспортом, ми знаємо, що відбувається».

У той же час, звертаючись до журналістів, які були присутні на брифінгу, мер Києва сказав, що він готовий відповісти на всі запитання. «Для мене це дуже важливо. Не давайте нам розслаблятися», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і після цих слів, пославшись на свою зайнятість, залишив брифінг, надавши можливість В.ЖУРАВСЬКОМУ та іншим чиновникам столичної мерії відповідати на запитання журналістів.