Денисову і Наливайченка розсудить найскандальніший суд

Міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА звернулася до Печерського районного суду Києва з позовною заявою до виконуючого обов`язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА у зв`язку з його необгрунтованими звинуваченнями в корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ДЕНИСОВА повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я направила позовну заяву безпосередньо до самого голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО і безпосередньо до органів (СБУ). Звернення було до Печерського районного суду Києва», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Міністр вкотре раз спростувала звинувачення В.НАЛИВАЙЧЕНКА в незаконних операціях із коштами, призначеними для харчування дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про те, що співробітники Служби безпеки задокументували незаконні операції Мінпраці з коштами, призначеними для харчування дітей-“чорнобильців”. А 11 листопада він повідомив про те, що СБУ розкрила факт розкрадання 60 млн. грн. бюджетних коштів посадовцями Мінпраці під час закупівлі 18,5 тис. інвалідних візків.