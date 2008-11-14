Чиновникам столичної мерії не дадуть компенсації за власні Мерседеси

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ стверджує, що чиновники мерії не отримуватимуть компенсації за користування власними автомобілями для службових цілей, оскільки немає відповідного розпорядження КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у мерії, коментуючи рішення про продаж на аукціоні машин автопарку Київради і рішення Київради щодо виплат компенсацій, визначених відповідними документами уряду, представникам столичної влади, які використовуватимуть власні авто на службі.

“Розпорядження Київської міської державної адміністрації з приводу компенсацій витрат для чиновників КМДА немає і не буде. Ви знаєте, що після рішень Київради треба відповідне розпорядження виконавчого органу, щоб щось робити. Такого розпорядження немає і не буде. Ніяких компенсацій не буде”, - заявив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

З приводу того, що такі компенсації передбачені відповідними державними документами, він сказав: “Такого закону немає, бо на території Києва діє закон “Про столицю України – місто-герой Київ”.

Як повідомляв УНІАН, в середині листопада мерія Києва планує провести аукціон з продажу 18 з 200 службових автомобілів, що належать “Автотранспортному підприємству Київської міської ради”.

Міський голова Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що отримані кошти будуть спрямовані на соціальні програми.

30 жовтня Київрада на сесії погодила запровадження компенсаційних виплат для свого керівництва і керівництва КМДА за користування власними автомобілями для службових поїздок. Передбачено, зокрема, виплати “у межах та в порядку, визначених наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки “Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсацій за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання ”.

Мер столиці заявив, що столичні чиновники не отримуватимуть зазначених компенсацій. «...Я наголошую, що жодних компенсацій столичні чиновники за це не отримають. Я особисто це проконтролюю», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.