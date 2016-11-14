Нардепи за два роки каденції виконали менше 50% передвиборчих обіцянок - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані дослідження оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, для аналізу були взяті та перевірені на виконання 138 передвиборчих обіцянок депутатів, які містилися в їхніх передвиборчих програмах.

Як зазначив Кошель, серед лідерів з виконання виборчих обіцянок - "Народний фронт" та «Блок Петра Порошенка». Вони майже повністю виконали, відповідно, 82% і 60% своїх обіцянок.

Наступними йдуть "Самопоміч" - 54% виконаних обіцянок, "Батьківщина" - 42%, Радикальна партія Олега Ляшка - 37% і "Опозиційний блок - 23%.

Коментуючи ситуацію, гендиректор КВУ зазначив, що причиною невиконання своїх обіцянок парламентаріями є, з одного боку, опозиційний статус окремих фракцій, що дає менше шансів на ухвалення законопроектів у сесійній залі, з другого боку - значна частина обіцянок народних обранців із самого початку була нереальною до виконання.

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Водночас Кошель зазначив, що ВР нинішнього скликання стала рекордсменом серед парламентів інших скликань щодо кількості зареєстрованих законопроектів - понад 5 тисяч. "Цей парламент зареєстрував найбільшу кількість законопроектів. Але якби він навіть працював цілодобово, розглянути їх було б неможливо", - сказав Кшель.

При цьому він зауважив, що для більш ефективної роботи ВР необхідно внести зміни до регламенту парламенту. "Необхідно внести зміни до регламенту, де буде вказано, що суб’єктом законодавчої ініціативи є не народний депутат, а народні депутати в кількості не менше 18 осіб. Це в значній мірі зменшить кількість "законодавчого спаму" і підвищить якість законопроектів", - сказав Кошель.