Яценюк натякає, що до нього дзвонили кожного ранку, і кожен хотів своє

Колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє проголосувати за будь-яку кандидатуру на посаду спікера, яка буде здатна відновити нормальну діяльність парламенту .

Про це він заявив під час ефіру програми «Свобода слова на Інтері».

«Я проголосую за будь яку особу, яка здатна сьогодні відновити діяльність парламенту. Але він буде заручником у будь-якому форматі, якщо не буде коаліції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, новий спікер буде заручником того, що представники всіх політичних структур вимагатимуть враховувати їхні інтереси.

«Будуть дзвонити вранці усі телефони, які є у голови Верховної Ради. Будуть дзвонити з усіх інституцій, я не буду називати їх. Опозиція хоче своє, коаліція хоче своє, уряд хоче своє», - сказав екс-спікер.

При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що в цій ситуації голова ВР «знаходиться між молотом і наковальнею, та змушений бігати між крапель».

За його словами, таку роботу спікера не можна назвати нормальною.

«Робота – це приймати закони і вирішувати питання, а не займатися дрібними інтригами», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він повернутися на посаду голови ВР, А.ЯЦЕНЮК сказав:«Та ні. До чого? Є багато достойників».