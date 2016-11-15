Яценюк у Німеччині розповів, як треба боротися з російською агресією

Про це повідомляє прес-служба "НФ".

"Український народ дуже відданий тому, аби стати частиною великої об’єднаної європейської сім’ї. І я очікую, що є така сама відданість з боку всіх країн-членів ЄС зберегти союз і захистити його", - наголосив Арсеній Яценюк у виступі в Фонді Конрада Аденауера у понеділок, 14 листопада, в рамках візиту до Берліна.

При цьому Яценюк нагадав промову президента Путіна на Мюнхенській конференції 2007 року, коли той сказав, що найбільша трагедія минулого сторіччя – це розвал Радянського союзу: "Усі думали, що він жартує, що це смішний жарт, пусті слова. Він не жартував".

"У 2008 році він (президент Путін) вторгся у Грузію. У 2008-му він досяг успіху в Бухаресті, коли Україні було відмовлено в підписанні плану дій щодо членства в НАТО. Згодом він незаконно анексував Крим, тоді послав свої війська в Донецьк і Луганськ. А ще перед тим він почав спонсорувати радикальні сили в Європі, щоб зруйнувати єдність Європейського союзу. Він почав робити все можливе, щоб підірвати Трансатлантичну єдність і єдність всередині ЄС. Він не жартував. І не жартує", - сказав лідер "Народного фронту".

Він підкреслив, що Росія витратила мільярди доларів на модернізацію своєї армії і нагадав, що 2007-го РФ вийшла з ДЗЗСЄ – Договору про звичайні збройні сили в Європі: "Вони почали підготовку до вторгнення і в Грузію, і в Україні".

Водночас Яценюк наголосив, що "російська машина пропаганди" працює навіть у Європі та США: "У них свої маріонетки у різних країнах, які популяризують їх порядок денний".

"Росія несе реальну загрозу для світового порядку", - підкреслив він.

Єдина відповідь на такі загрози, наголосив політик - міцна єдність: "Україна витрачає понад 5% ВВП на військові видатки. Країни-члени НАТО на цьому кордоні. Країни мають збільшувати військові видатки, ми маємо знайти відповідь, як боротися з російською пропагандою".

"Тож потрібна міцна єдність, дуже потужний порядок денний, збільшення військових видатків, санкції проти Росії. І ключова річ – вільний світ має залишатися на своїх підвалинах. На основних цінностях і принципах вільного світу: демократія, свобода і незалежність кожної держави», - наголосив Яценюк.