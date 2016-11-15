Експерт Інституту Горшеніна проаналізував нову команду Трампа

Під час прес-брифінгу в Інституті Горшеніна він нагадав, що поки що в команді Трампа точно зрозумілі тільки три ключові посади, а також фактично безмежний неформальний вплив на процеси, що буде мати його дочка Іванка.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що під час телефонної розмови Путін і Трамп не говорили про Україну

"Що ми бачимо на сьогоднішній день. З упевненістю можна говорити, що віце-президентом буде Майк Пенс. Це біла теза, але це варто зафіксувати. Пенс представляє еліту Республіканської партії і з ним пов'язано дуже багато надії і інтересів частини партійної еліти, до якої Трамп не відноситься.

Далі ми бачимо нового главу адміністрації Трампа, призначеного буквально вчора. Це Райнс Прібус, голова Республіканського національного комітету. Райнс Прібус досить обережно поводився під час цієї виборчої кампанії і виконував роль своєрідного комунікатора між партійними істеблішментом і Дональдом Трампом. При цьому Прібус на свій страх і ризик допомагав штабу Трампа проводити виборчу кампанію в ряді ключових для перемоги кандидата штатах. Багато в чому завдяки Прібусу команда Трампа отримала можливість спиратися на оргструктури Республіканської партії на місцях. У деяких штатах, наприклад, у Вірджинії і Джорджії – місцеве керівництво Республіканського національного комітету відкрито саботувало кампанію Трампа, але в деяких – надавало відчутну допомогу і внесло свій великий внесок у перемогу.

Головним політичним радником майбутнього президента вже став Стівен Беннон. Це фактично один з головних керівників його виборчого штабу. Постать дуже цікава, суперечлива. Це політичний стратег з дуже великим досвідом, який більшою мірою представляє інтереси такого мега-донора виборчої кампанії Трампа, як консервативний бізнесмен Роберт Мерсер. Стівен Беннон також працював протягом праймеріз на кампанію Теда Круза, коли Роберт Мерсер підтримував цього консервативного кандидата, але після перемоги Трампа на внутрішньопартійному голосуванні Мерсер вирішив зробити ставку на Трампа і делегував у штаб своїх стратегів – Беннона і Кейллин Конвей", - розповів він.

Читайте такожОбама нагадав країнам НАТО про обов'язок витрачати 2% від ВВП на оборону

Інші члени команди Трампа поки не відомі і стверджувати з точністю, хто ними буде неможливо. Ясно, що знайдеться місце і Руді Джуліані, і Бену Карсона, і Кріса Крісті.

"Для України, наприклад, дуже болюче питання, хто буде головою Державного департаменту. Але зараз обговорюється багато прізвищ, починаючи від того ж Руді Джуліані і закінчуючи такими консервативними політиками як Болтон і Коркер", - зазначив він.

Курмашов також зазначив, що дуже великою інтригою є, зможе Трамп посадити на місце спікера Палати представників лояльної йому людини.

"У новій конфігурації влади дуже важливою фігурою буде спікер нижньої палати Конгресу. На сьогоднішній день цю позицію займає такий відомий республіканський політик, як Пол Райан. Протягом виборчої кампанії Райан постійно вів свою гру, то підтримуючи, то відкликаючи свою підтримку Трампа. Райан був одним з "змовників", які не працювали на користь Дональда Трампа як кандидата від Республіканської партії. Тому сьогодні одна з головних інтриг – чи вдасться Полу Райану відтворитись в новому складі Палати представників в якості спікера. Тому що роль ця досить вагома. Дуже багато співрозмовників в Сполучених Штатах нам буквально на пальцях пояснювали, яким чином Пол Райан разом з політичними елітами Республіканської партії, якщо захочуть, зможуть перетворити перші роки президентського терміну Дональда Трампа в одну суцільну проблему. Таких інструментів є досить багато", - сказав він.

Якщо Трампу не вдасться посадити в крісло Райана іншу людину, то це буде сприйнято як його першу серйозну апаратну поразку і нездатність продавлювати принципові для себе кадрові рішення.