Порошенко провів телефонну розмову з Трампом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Порошенко привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.

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Президент наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні необхідних реформ.

Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі.

Глава української держави запросив обраного Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здійснити візит до України у зручний час.