Трамп пояснив, як він буде поводитися на посаді президента

Про це він сказав в інтерв'ю в програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, відповідаючи на запитання, чи будуть люди здивовані тим, як він поводитиметься на посаді президента США.

"Я дотримуватимуся дуже хороших манер, але все залежатиме від ситуації. Інколи ви повинні бути жорсткішими. Коли ви подивитеся на світ, і ви подивитеся, як в різних місцях використовують вигоду від нашої країни, і я кажу це, і кажу дуже гордо, що Америка буде на першому місці", - наголосив Трамп.

При цьому він сказав, що мова не стосуватиметься того, що "ми робимо", бо, на його думку, ситуація виглядає таким чином, що "ми втрачаємо цю країну".

Разом з тим відповідаючи на запитання, чи наляканий він тим величезним тягарем, з яким йому доведеться мати справу на посаді президента, Трамп наголосив: "Я поважаю це, але я не наляканий цим".

Також він поділився враженнями від своєї першої зустрічі з чинним президентом США Бараком Обамою, яка відбулася 10 листопада у Білому домі.

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"Він розповів мені про хороші і погані речі. Я маю на увазі, що існують зараз складні обставини... Ми говорили про Середній Схід. Це складна ситуація. І я хотів почути його повну точку зору, і я осягнув значну частину його бачення. Я хочу знати це, тому що я збираюсь в короткий період часу наслідувати це", - сказав Трамп.

Що стосується закордонної політики, то, крім ситуації на Середньому Сході, за словами Трампа, він під час розмови з Обамою хотів зосередити увагу на Північній Кореї. У цьому зв'язку він не назвав інші країни або регіони.

При цьому Трамп критично висловився про американських політиків, які, за його словами, залишали людей у біді навіть на фронті впродовж останніх 15 років. "Ми витратили 6 трильйонів доларів на Середній Схід. Ми могли би двічі відбудувати нашу країну", - заявив Трамп.

Також він звернув увагу, що майже усі головні світові лідери після виборів зателефонували йому, щоб привітати з перемогою. Це, на його переконання, демонструє, якими потужними є Сполучені Штати.

Крім того, він закликав усіх людей, які зараз на вулицях американських міст виступають проти нього, припинити протести.