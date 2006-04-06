ЦВК розгляне скарги та протоколи з позначкою ”Уточнений”
10:57, 06 квітня 2006Політика
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О 16.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії
Київ. 6 квітня. УНІАН. Сьогодні о 16.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, другий поверх, прес-центр ЦВК).
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, планується, що до порядку денного буде включено, зокрема, питання про прийняття та оголошення протоколів з позначкою „Уточнений” окружних виборчих комісій про підсумки голосування у межах територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, а також розгляд скарг.
Акредитація на захід триватиме до 15.00 за телефонами: 256-81-72 і 286-80-71. Акредитація обов’язкова.
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