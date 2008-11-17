Яценюк пропонує щороку робити «заначки на вибори»

Дострокові парламентські вибори можуть відбутися у тому випадку, якщо до проекту державного бюджету 2009 року (якщо такий буде взагалі) внесуть поправку щодо їх фінансування.

Про це сказав колишній голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв’южурналу “Главред”.

За його словами, це було б логічно, оскільки “фінансування дострокових виборів треба передбачати, як це не парадоксально, у кожному державному бюджеті, або окремим спеціальним законом”. Він додав, що “ніяк інакше неможливо зреалізувати конституційні повноваження Президента по достроковому припиненню повноважень Верховної Ради”.

В той же час, підкреслив А.ЯЦЕНЮК, “я думаю, ні в кого немає сумнівів, що це той виключний випадок, коли указ (Президента про розпуск Верховної Ради) є абсолютно конституційним”.

Говорячи про те, “що і кому приносять ці вибори”, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “абсолютно зрозуміло, що після виборів Партія регіонів плюс комуністи плюс Блок Литвина формують більшість”. “Може статися, що після виборів демократичні сили остаточно втратять владу” - наголосив він.

На запитання: “На вибори треба йти, щоб ТИМОШЕНКО не була прем’єром?”, А.ЯЦЕНЮК відповів, що “парадокс полягає в тому, що політичні сили Україні борються з одним прем’єром через призначення іншого і навпаки”.

Колишній голова ВР вважає, що “сьогодні немає остаточного фаворита президентської кампанії”, а до президентських виборів “ще дуже багато часу”. “Рік в Україні – це багато. Електоральні симпатії будуть змінюватися. І це треба також чітко зрозуміти”, - додав А.ЯЦЕНЮК.