Партія регіонів узурпувала владу - Третьяков

Народний депутат України Олександр ТРЕТЬЯКОВ (фракція НУ-НС) заявляє, що в апараті Верховної Ради «під впливом представників Партії регіонів почали діяти подвійні стандарти».

Таку думку депутат висловив після відмови співробітників Сектору реєстрації законопроектів Верховної Ради реєструвати проект постанови про усунення першого віце-спікера Верховної Ради Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади, передає «Главред».

“В апараті Верховної Ради свідомо йдуть на порушення 93 статті Конституції України, згідно з якою кожен депутат є суб`єктом законодавчої ініціативи. Нічим іншим, як політичним замовленням Партії регіонів, я це назвати не можу», - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ.

За словами депутата, «коли Партія регіонів була зацікавлена у відставці голови парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА, реєстрація відповідної постанови зайняла декілька хвилин, зараз же, коли йдеться про представника цієї партії О.ЛАВРИНОВИЧА, «регіонали» блокують прийом документів».

“Особливо цинічним виглядає той факт, що в апараті ВР дуже довго радилися з так званим «вищим керівництвом», перш ніж піти на незаконні дії. Висновок один – Партія регіонів узурпувала владу, і ні про яку демократію в парламенті мови бути не може, - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ. – Всі ці факти ще раз доводять, що усунення з посади першого віце-спікера Олександра ЛАВРИНОВИЧА є обгрунтованим заходом для запобігання дискредитації парламенту надалі».

У зв`язку з цим О.ТРЕТЬЯКОВ закликав усі демократичні сили об`єднатися в інтересах захисту демократії в парламенті і країні.

Як повідомлялося раніше, О.ТРЕТЬЯКОВ ініціював відставку першого віце-спікера О.ЛАВРИНОВИЧА. За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, «перший віце-спікер дискредитує роботу всіх фракцій парламенту, інституцій влади, а також вносить напруження у відносини Верховної Ради, Президента і Кабінету міністрів».