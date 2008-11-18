У Ющенка записали Семенюк в сторожі

Уряд, перш ніж продавати держпідприємства, повинен визначити принципи приватизації для кожної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

“Президент вимагає - розберіться з принципами приватизації по кожній галузі і тоді, будь ласка, немає ніяких заперечень проти того, щоб продавати», - сказав О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що сьогодні в питаннях приватизації дискусія йде саме про «філософію її проведення».

“Ми повинні себе поважати, а не просто продавати об`єкти направо і наліво, на цьому наполягає Президент, - наголосив О.ШЛАПАК. - І якщо говорити про те, що Фонд держмайна сьогодні більше оберігає державне майно, ніж розпродає, то хай краще вже оберігає, ніж розпродавати за такими правилами».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. Верховна Рада України в першому читанні затвердила Державну програму приватизації на 2008-2012 роки.

Держпрограмою визначені стратегії і пріоритети, цілі і умови приватизації державного майна.

У Програмі ставляться завдання зо модернізації виробництва, поліпшення фінансового стану тих підприємств, які знаходяться в державній власності.

Держпрограмою передбачається, що в цей період у приватизацію включатимуться ті об`єкти, підпорядкування яких державі не ефективне і потребує значних додаткових держвидатків. При цьому приватизація об`єктів стратегічних галузей економіки здійснюватиметься з урахуванням затверджених Кабміном програм їх розвитку.

Крім того, запроваджується планування процесу приватизації.

12 листопада, виступаючи на загальнонаціональній антикризовій нараді, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що парламент повинен повернутися до розгляду державної програми приватизації.

Він також зазначив, що приватизація, разом із випуском державних цінних паперів, є основним джерелом поповнення Стабілізаційного фонду.

При цьому Президент підкреслив, що «йдеться про приватизацію, а не про новорічний розпродаж державних активів».