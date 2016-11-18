Путін не відмовиться від спроб повернути Україну до своєї сфери впливу - Яценюк



«Україна - це особиста травма для Путіна. Він ніколи не відмовиться від своїх спроб повернути її в свою сферу впливу», - сказав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

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Арсеній Яценюк наголосив, що президент РФ Путін грає на затягування часу: «Хіба хтось вірить, що він хоче, щоб Україна стала успішною державою, з процвітаючою економікою і демократією, членом ЄС і НАТО?»

«Україна - це особиста травма для Путіна. Він ніколи не відмовиться від своїх спроб повернути її в свою сферу впливу. Тому він буде робити все для того, щоб розколоти ЄС, впливати на вибори в Європі, підірвати позиції канцлера Меркель», - сказав він.

Крім цього, за словами лідера «Народного фронту», президент Путін хоче ввести новий світовий порядок, який обмежив би вплив вільного Заходу і США, і в якому він повинен був би грати ключову роль»: «Ця мета стоїть і за його кампанією в Сирії».

Відповідаючи на питання про можливу політику нового президента США Дональда Трампа в цьому питанні, Арсеній Яценюк сказав: «Я не вірю, що він як президент США зможе це сприйняти. Принаймні, я на це розраховую».