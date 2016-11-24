"Будуть нести повну відповідальність": посольство України відреагувало на інформацію про візит турків до Криму

Про це йдеться в заяві дипломатичного представництва «Щодо незаконних візитів деяких іноземних громадян і суден на тимчасово окуповану територію України».

Посольство України висловлює серйозну стурбованість з приводу низки незаконних візитів деяких іноземних громадян і суден на тимчасово окуповану територію України – Автономну Республіку Крим, які відбулися нещодавно.

«Українська сторона неодноразово підкреслювала неприпустимість таких незаконних відвідувань суверенної території України, яка включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Україна вважає, що такі візити деяких іноземних громадян і суден є спробами легалізувати незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що призвела до численних економічних, соціальних і гуманітарних проблем, на тимчасово окупованому півострові», – зазначають українські дипломати.

У Посольстві нагадали, що такі незаконні візити є порушенням державного суверенітету України, Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН А/RES/68/262 «Територіальна цілісність України», Бакинської декларації, резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ та інших норм міжнародного права.

«У зв'язку з цим, українська сторона хотіла б ще раз нагадати іноземним громадянам і компаніям, в тому числі турецьким, здійснюючи такі незаконні візити до тимчасово окупованого Криму, вони повинні і будуть нести повну відповідальність відповідно до норм українського законодавства і міжнародного права», – підкреслюють у Посольстві.

Дипломати наголошують, що законні візити тимчасово окупованого Криму можуть здійснюватися відповідно до порядку в’їзду та виїзду до тимчасово окупованої території України.

Турецький переклад згаданого вище процедури можна знайти на сайті посольства.

«Україна також хотіла б скористатися цією можливістю, щоб ще раз висловити свою подяку турецьким властям за постійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – додали в дипломатичному представництві.

Як повідомляв УНІАН, Російські ЗМІ проінформували, що до тимчасово окупованого Криму прибула турецька делегація, до складу якої увійшли політики, бізнесмени та депутати.

Згідно з повідомленням «РИА Новости», на півострів начебто прибули глава турецької Асоціації євразійських урядів, довірена особа заступника керівника Генеральної дирекції безпеки Туреччини Хасан Дженгиз, представник президента Туреччини Ібрагім Еріллі, віце-мер Анкари Ахмет Тунч та інші.