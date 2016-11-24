У комітеті ВР сподіваються на підтримку Ізраїлем України у питаннях Голодомору і Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час зустрічі керівництва та членів Комітету у закордонних справах ВРУ та депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль зі спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном.

Гопко висловила сподівання, що Ізраїль буде союзником і партнером України в її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет.

Читайте такожУкраїнським будівельникам спростили працевлаштування в Ізраїлі

"Те, що 15 листопада в ООН Ізраїль підтримав Україну, проголосувавши за резолюцію про стан прав людини в Автономній Республіці Крим та Севастополі, - це дуже хороший знак, і це для нас дає можливість, ми розраховуємо, що в грудні, коли та ж резолюція буде голосуватися вже на Генеральній асамблеї, позиція Ізраїлю буде така ж, ви будете підтримувати нас", - зауважила парламентар.

Голова Комітету також закликала не приймати делегації РФ, до складу яких входитимуть обрані у окупованому Криму депутати.

Разом з тим Гопко підкреслила, що Україна дуже багато зробила для відзначення 75-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вона зауважила, що сьогодні Едельштейн відвідав Меморіал пам'яті жертв Голодомору. "Для нас так само є одне з принципових питань, в українському парламенті, яке неодноразово звучить, яке є своєрідним тестом на наші стосунки з Державою Ізраїль... Більше 20 країн світу вже визнали Голодомор геноцидом, і ми дуже сподіваємося, що в Кнесеті також це рішення буде ухвалене", - сказала парламентар.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада президія Кнесету Ізраїлю затвердила розгляд резолюції про визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Ініціював розробку резолюції почесний консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України Олег Вишняков. Для того, щоб переконати парламентаріїв, він наполіг на візиті ізраїльської делегації до Києва у Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» в рамках заходів, пов'язаних з 75-ми роковинами трагедії в Бабиному Яру.

Ізраїль може стати 25-ю країною, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.