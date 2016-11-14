Ізраїльский парламент розгляне визнання Голодомору геноцидом українського народу

Сьогодні президія Кнесету на чолі з головою Юлієм Йоелем Едельштейном затвердила розгляд резолюції про визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Про це йдеться у повідомленні Почесного консульства Ізраїлю.

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Парламентарії обговорять питання на поточному пленарному тижні. З проханням висунути цю тему на розгляд виступила віце-спікер Кнесету, депутат від партії «Лікуд» Нава Бокер.

«Протягом багатьох років Кнесет не визнавав Голодомор «актом геноциду українського народу» й «актом насильства проти людства, який був спрямований сталінським режимом на знищення людей». Прийшов час це змінити», - сказала Бокер.

Ініціював розробку резолюції почесний консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України Олег Вишняков. Для того, щоб переконати парламентаріїв, він наполіг на візиті ізраїльської делегації до Києва у Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» в рамках заходів, пов'язаних з 75-ми роковинами трагедії в Бабиному Яру. Ця подія докорінно змінила їхнє ставлення і оцінку подій в Україні в 1932-1933 році, йдеться в повідомленні.

«Я щасливий бути причетним до такого історичного моменту. Факт того, що ізраїльські парламентарії розуміють необхідність прийняття цієї резолюції, робить наші народи ближче. Ізраїльтяни - єдиний народ, який як ніхто розуміє трагедію українців, той умисний геноцид, який був ініційований сталінським режимом. Ми розділяємо цей біль разом», - заявив Вишняков.

Ізраїль може стати 25-ю країною, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Остаточна кількість жертв цієї трагедії, згідно з рішенням Апеляційного суду Києва, 10 млн 65 тис. чоловік.