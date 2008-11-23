Кріль зізнався, що пішов проти волі Ющенка

Голова партії «Єдиний Центр», народний депутат України Ігор КРІЛЬ зізнався, що Президент Віктор ЮЩЕНКО телефонував йому, щоб запобігти відставці голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, передає кореспондент УНІАН.

«Якщо Президент щось говорить, це його право. Президент - це людина, яка має право на власну думку. Ми ж маємо право на свою думку», - зазначив І.КРІЛЬ і додав: «Ви чудово знаєте, що Президент виступав проти відставки ЯЦЕНЮКА. Я вам кажу чесно, він телефонував, це правда. Він навіть телефонував представникам нашої групи, але ми вважали за необхідне ухвалити інше рішення».

Лідер «Єдиного Центру» підкреслив, що відставку А.ЯЦЕНЮКА вважає правильним рішенням у нинішній політичній ситуації.

«Ми не боїмося відстоювати свою позицію. Нас критикують... Нас критикують, тому що нас бояться, тому що ми говоримо правду. Нормально, якщо Президент щось говорить, і ми маємо свою позицію… це нормально», - підсумував І. КРІЛЬ.