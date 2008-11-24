Лавринович зустрінеться з послом США

Сьогодні о 12.30 відбудеться зустріч першого заступника голови Верховної Ради України Олександра ЛАВРИНОВИЧА з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ (вул. Грушевського, 5, 2-й поверх, зала протокольних зустрічей, вхід через 9-й під`їзд).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, акредитація представників ЗМІ проводиться з 10.00 до 11.15 за тел.: 255-30-74.