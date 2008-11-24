У Ющенка ставлять хрест на Януковичу?

Відмова Партії регіонів взяти участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років разом із власним народом ставлять під сумнів її щирість у намаганні стати загальнонаціональною силою.

На цьому наголошується у переданій УНІАН прес-службою Президента України заяві заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

А.КИСЛИНСЬКИЙ переконаний, що відсутність керівників Партії регіонів, насамперед її лідера Віктора ЯНУКОВИЧА на усіх державних заходах із вшанування пам‘яті жертв Голодомору у поминальну суботу, 22 листопада, свідчить про реальну позицію політичної сили.

“Особливе обурення у виборців викликало ігнорування лідерами Партії регіонів закликів церковних ієрархів, передусім Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ І та Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА, пом‘янути спільною молитвою невинно убієнних сталінським режимом», – наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

“Складається враження, що поведінка “регіоналів” протягом поминальних днів до деталей вивірялася з позицією тих, кому досі вигідно виправдовувати злочини комуністичного режиму та проголошувати організатора геноциду Сталіна ефективним менеджером. Публічні заяви речників Партії регіонів підтверджують, що йдеться не про думку окремих членів партії, а про свідому позицію політичної сили, яка фактично під диктовку бере у лапки термін Голодомор”, - звернув увагу заступник глави Секретаріату.

“Занадто ретельно найбільша фракція українського парламенту звіряє свою позицію з думкою закордонних чинників. Чи не кожен візит до Москви привносить корективи у позицію Партії регіонів як щодо сторінок історії, так і щодо сучасного та майбутнього України”, – нагадав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

На переконання заступника глави Секретаріату, відмова найбільшої опозиційної партії відзначити скорботну дату разом із власним народом ставлять під сумнів її щирість у намаганні стати загальнонаціональною силою.

“Брак політичної самодостатності, світоглядна незрілість та неспроможність на ділі сповідувати європейські цінності – політична сила з таким багажем не має майбутнього у демократичній Україні”, – наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.